Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба перебуває з робочою поїздкою на Одещині. Разом з заступником Міністра Тимуром Ткаченком та головою Адміністрації судноплавства України Євгенієм Ігнатенком відвідали порти Чорноморськ, Південний та Одеса. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Олексій Кулеба наголосив, що стабільна робота українських портів та Українського морського коридору – це гарант продовольчої стабільності у світі. Тому питання безпеки портів, персоналу та судів – першочергове.

“Посилюємо оборонні заходи в кожному порту. Впроваджуємо додаткові дії, що підвищать рівень обороноздатності та безпеки. Необхідно також забезпечити додатковий захист персоналу підприємств на території морського порту, в тому числі облаштування локацій мобільними укриттями. Додатково будуть виділені кошти на відновлення інфраструктури одеського порту. Зокрема, це включатиме модернізацію ключових об’єктів та посилення загальної захищеності портових територій”, – сказав він.

Наразі на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 86 суден, які мають експортувати майже 2 млн тонн вантажів. Попри регулярні обстріли росією по українській інфраструктурі, в тому числі по цивільних судах та зерносховищах, Україна продовжує бути гарантом продовольчої безпеки світу. Загалом за час дії Українського коридору до трьох портів зайшло понад 2,8 тисячі суден, якими направляється продукція до понад 50 країн світу.

Окремо Олексій Кулеба провів нараду з керівниками портів, профільних держпідприємств та адміністрацій та військовими, де обговорили функціонування морських портів, захист критичної інфраструктури та взаємодії в питаннях захисту берегових об’єктів та акваторій.

Нагадаємо, вчора Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба разом з першою леді Оленою Зеленською ознайомився з перебігом реформи шкільного харчування. Вони відвідали декілька навчальних закладів громад та побачили, як організовані різні типи кухонь, як модернізується обладнання та навчаються кухарі.