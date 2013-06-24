Днями Міністерство охорони здоров’я України організувало зустріч-обговорення з нагоди введення в діюЗакону, який врегульовує обіг рослин роду коноплів медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. На зустрічі були присутні представники Мінагрополітики, МВС, Держлікслужби, Державного експертного центру МОЗ України, громадських та пацієнтських організацій. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Учасники обговорили процеси, які врегулювала держава для налагодження системи обігу медичного канабісу.

“Міністерство спільно з іншими органами виконавчої влади підготували низку підзаконних актів, які детально врегульовують всі етапи в ланцюгу обігу медичного канабісу, щоб пацієнти отримали доступ до ліків з медичного канабісу якнайшвидше”, - прокоментувала заступник Міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Марина Слободніченко.

Під час демонстрації презентації представники Міністерства охорони здоров’я України детально роз’яснили як працюватиме система обігу медичного канабісу та державного контролю за ним.

Щоби пацієнти якнайшвидше отримали доступ до ліків з медичного канабісу, Уряд дозволив ввезення та виробництво ліків з імпортованої сировини. Проте ці процеси також підлягатимуть державному регулюванню. Рослинна сировина канабісу, з якої виготовлятимуться лікарські засоби реєструватиметься як активний фармацевтичний інгредієнт (АФІ) в Державному реєстрі лікарських засобів, а строки такої реєстрації будуть скорочені до 30 днів. Ввезення канабісу дозволено в межах щорічно затверджених квот на підставі виданих Держлікслужбою дозволів, а виробництво ліків з медичного канабісу – лише відповідно до правил належної практики (GMP).

Придбати такі ліки в Україні можна буде лише за електронним рецептом, в якому буде вказуватись лікарська форма та дозування, назви діючих речовин, які входять до їхнього складу.

Ліки з медичного канабісу будуть виготовлятися в умовах аптеки та призначатися за рецептом пацієнтам, для яких звичайні лікарські засоби не мають терапевтичного ефекту або викликають побічні реакції, які погано переносяться. Повний перелік станів, за яких лікар може виписувати пацієнту електронний рецепт на ліки на основі медичного канабісу буде затверджено найближчим часом.

Також Держлікслужба, презентувала як функціонуватиме Електронна інформаційна система обліку вирощених рослин конопель для медичних цілей, переміщення таких рослин, продуктів їх переробки, рослинної субстанції канабісу, вироблених (виготовлених) із них лікарських засобів на всіх етапах обігу, запуск якої очікується восени 2024 року.

Електронна інформаційна система забезпечить прозорість та контроль обігу ліків з медичного канабісу, а кожна операція з медичним канабісом має реєструватись впродовж наступного дня після її здійснення.

Отже, розроблений Міністерством охорони здоров’я України новий механізм регулювання, який включає ліцензування, державний контроль, електронну систему обліку, дозвільну систему на імпорт та експорт сировини, дозволить швидше забезпечити пацієнтів необхідними ліками та унеможливить незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин.

При цьому, рекреаційне вживання канабісу залишається під забороною.