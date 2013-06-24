Під головуванням Міністра охорони здоровʼя України Віктора Ляшка продовжується серія нарад за участі представників Національної служби здоров’я України та закладів охорони здоровʼя щодо готовності доєднатися до єдиного медичного простору та працювати за Програмою медичних гарантій у 2025 році. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Робота всіх медзакладів в єдиному медичному просторі за Програмою медичних гарантій-2025 є стратегічно важливою. Таке рішення не лише сприятиме уніфікації стандартів надання медичної допомоги, а й підвищить її доступність для кожного пацієнта. Відкритий діалог між міністерством, керівництвом та працівниками закладів охорони здоровʼя дозволяє забезпечити належний рівень прозорості, а також сприяє пошуку найкращих рішень задля ще якіснішого медичного обслуговування попри складний період, в якому опинилася наша країна”, - зазначив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Представники медзакладів державної форми власності, а саме: Українського медичного центру реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України (м. Київ), Науково-практичного медичного центру «Реабілітація» МОЗ України (м. Ужгород) та Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України (м. Київ), презентували свої фінансово-економічні розрахунки в рамках переходу на фінансування за Програмою медичних гарантій та ключові напрями медичної допомоги. Додатково обговорили кадрове, матеріальне та технічне забезпечення медичних закладів, а також загалом їх відповідність вимогам контрактування з НСЗУ.

Крім того, під час наради з Науково-практичним медичним центром дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України окремо приділили увагу тарифам на унікальні високоспеціалізовані медичні послуги з дитячої кардіохірургії, які наразі не включені в пакети медичних послуг від НСЗУ, проте успішно та на високому рівні надаються маленьким пацієнтам у цьому медичному центрі.

Нагадаємо, цьогоріч Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії вже уклав договір із НСЗУ за напрямом лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів на суму понад 24 млн грн.