Павло КУЩ,
«Урядовий кур'єр»
На окупованій проросійськими незаконними збройними формуваннями території Донеччини відбулося справжнє полювання на людей, у вигляді перевірки документів. Зокрема у Горлівці окупаційна влада несподівано дала вказівку перекрити виїзд із міста та кілька центральних вулиць. Далі представники НЗФ взялися перевіряти документи у всіх, хто перебував на вулицях, а також з цією ж метою обходити будинки і квартири. Як свідчать місцеві жителі, затримували тих, у кого не було при собі паспортів «ДНР» чи РФ, а також осіб, які пред’являли українські паспорти. За даними правозахисників, всього під час облави затримано 57 людей.
«Такі дії представників окупаційної адміністрації РФ вкотре грубо порушують права людини і демонструють ставлення до жителів ОРДЛО», - звернув увагу на свавілля окупантів представник Омбудсмена України на Донбасі Павло Лисянський.