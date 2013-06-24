Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, Програма розвитку ООН (ПРООН) та Офіс Управління Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проєктів (UNOPS) домовилися про спільну діяльність у реалізації двох проєктів відновлення шкіл: ECHO4SCHOOLS-UA та «Відновлення шкіл в Україні».

У межах цих проєктів, які реалізують за сприяння першої леді Олени Зеленської, заплановано відремонтувати та модернізувати понад 100 шкіл в 14 областях України.

«Дякую партнерам із Програми розвитку ООН та UNOPS за співпрацю та готовність працювати оперативно, аби початок нового навчального року для багатьох українців не було зірвано. Розраховуємо тільки поглиблювати співпрацю. Відновлення та оснащення освітньої інфраструктури — одна з необхідних умов для повернення українців додому.

Окрему вдячність хочу висловити Єврокомісії, яка передбачила 100 мільйонів євро на відновлення та модернізацію шкіл, зокрема в межах цих проєктів. Для реалізації допомоги комісія працюватиме спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури і Фондом Олени Зеленської.

Розуміємо, наскільки важлива для українських сімей захищена і сучасна шкільна інфраструктура, тому цими проєктами зробимо не тільки так, як було, а краще. Особливий акцент в обох проєктах зроблено на поліпшенні безпечності інфраструктури, зокрема шляхом ремонту та необхідного оснащення бомбосховищ», — прокоментував віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

«ECHO4SCHOOLS-UA: Ремонт/модернізація шкіл у постраждалих внаслідок війни регіонах» — проєкт, який реалізує ПРООН. Його спрямовано на здійснення поточних ремонтів щонайменше 50 шкіл у 10 областях України. Уже триває підготовка до тендера на перші ремонтні роботи. У перспективі заплановано збільшити цей показник до понад сотні. Його бюджет становить приблизно 14 мільйонів євро.

«Відновлення шкіл в Україні» — проєкт, який реалізує UNOPS. Він передбачає проведення поточних ремонтів шкіл в чотирьох областях: Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській. Уже підібрано та узгоджено 54 навчальні заклади, які потребують відновлення. Щодо восьми триває підготовка документації для проведення тендерних процедур. Завдяки реалізації проєкту понад 20 000 дітей зможуть почати новий навчальний рік у гідних умовах. Бюджет становить 20 мільйонів євро.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»