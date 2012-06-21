Загальна суспільно-політична ситуація в Україні дає змогу провести демократичні вибори. Проте за час, який до них залишився, українській владі ще варто попрацювати над деякими вдосконаленнями. Такого висновку дійшли члени делегації ПАРЄ з оцінки передвиборчого клімату в нашій країні, здійснивши візит до Києва, де провели зустрічі з керівництвом Верховної Ради, МВС, західними дипломатами, громадськими активістами та журналістами. Про це «УК» повідомили у прес-службі Ради Європи.
Глава делегації британський депутат Анджела Сміт відзначила зусилля української влади з організації прозорого демократичного виборчого процесу й закликала Київ продовжувати його відповідно до європейських стандартів і найкращих практик. «Законодавча база для президентських виборів хороша, і якщо її застосовуватимуть сумлінно, то вона дасть змогу провести демократичні вибори», — вважає Анджела Сміт. На її думку, ЦВК України діє професійно і добре проводить підготовку до виборів. Проте безпрецедентно велика кількість кандидатів у президенти й спостерігачів може створити певні проблеми у день виборів. «Право кандидатів мати своїх представників у виборчих комісіях та право місцевих спостерігачів бути присутніми на дільницях може спричинити логістичні труднощі», — прогнозують у ПАРЄ.
Стурбувало європейських депутатів і висвітлення виборчих перегонів у мас-медіа. «Делегація висловила жаль, що свобода слова в Україні обмежується тим, що ЗМІ, якими переважно володіють олігархи, замість того, щоб збалансовано представляти передвиборчу ситуацію, функціонують як особисті рекламні канали окремих кандидатів», — розповіли у прес-службі Ради Європи. Наразилися на критику й передвиборчі програми окремих кандидатів, які, на думку депутатів ПАРЄ, «не містять положень реальних політичних програм». І тому українські виборці не зможуть зробити вибір на підставі об’єктивної інформації.
Важливу роль у передвиборчій кампанії в Україні відіграють громадські активісти. У ПАРЄ віддають цьому належне, наголошуючи, що саме громадянське суспільство відіграє одну з найважливіших ролей у демократичних країнах. Проте й деякі неурядові організації в Україні, на жаль, також пов’язані з окремим партіями чи кандидатами.
Під час зустрічей у парламентських колах та з представниками громадянського суспільства члени делегації чули звинувачення на адресу влади у використанні адмінресурсу та в незаконних витратах на проведення виборчої кампанії. Та найбільшу стурбованість європейських політиків викликала інформація про великі зусилля окремих кандидатів у президенти для створення системи скуповування голосів виборців.
Як повідомили у прес-службі Ради Європи, ПАРЄ відрядить спостережну місію в Україну напередодні виборів. До її складу увійдуть 33 депутати від різних країн-членів Ради Європи.