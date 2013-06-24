У місті Переяслав Київської області знесли монумент відзначення 300-річчя возз’єднання України з росією.
Як передає Укрінформ, про це голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив у Телеграмі.
«Пам’ятникдемонтовано за рішенням громади та органу місцевого самоврядування», - ідеться у повідомленні.
«Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Мощун та інші населені пункти України, де російська армія чинила звірства проти людяності, вкотре довели, що про “возз’єднання” чи “дружбу” з рашистами мова йти не може», - наголосив Кулеба.
Нагадаємо, Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від російських загарбників на початку квітня. У визволених містах і селах зафіксовані масові руйнування та жорстокі вбивства росіянами мирних жителів.