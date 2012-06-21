На виборах президента Молдови, що відбулися в неділю, 1 листопада, кандидат від опозиційної проєвропейської Партії дії і солідарності Майя Санду обійшла чинного главу держави Ігоря Додона. У першому турі вона набирає 35,96% голосів, в той час як за Додона проголосували 32,74% виборців. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, яка обробила понад 99% протоколів. Залишилося врахувати лише голоси тих, хто голосував у США і Канаді.

Відповідно до підрахунків ЦВК, решта кандидатів у президенти серйозно відстали від лідерів. Представник «Нашої партії» Ренато Вусатий набрав 16,94% голосів, кандидат від партії «Шор»Віолета Іванов – 6,52%, голова партії «Платформа» Гідність і правда» Андрій Нестасе – 3,26%, кандидат від партії Національної єдності Октавіан Цику – 2,01%, кандидат від Ліберально-демократичної партії Тудор Деліу – 1,38%, глава Ліберальної партії Дорін Кіртоаке – 1,19%.

Вибори визнані такими, що відбулися, оскільки явка перевищила необхідний поріг в 33,33%. Втім, високою явку назвати не можна, на виборчі дільниці прийшли 42,76% громадян, що мають право голосу.

Оскільки в першому турі переможця не було визначено, 15 листопада пройде другий тур. До речі, зараз практично повторилася ситуація 2016 року, тоді до другого туру також пройшли Додон і Санду, правда, минулого разу перевага у 4% голосів була у Додона.

Варто відзначити, що це голосування проходило в умовах коронавірусних обмежень - виборцям на дільницях видавали маски і рукавички і просили їх приходити зі своєю ручкою. Був розробленийспеціальний смартфон-додаток, щоб знайти менш завантажений виборчий пункт. На весь час виборів у Молдові заборонили рух приватного автотранспорту місткістю понад восьми осіб, щоб перешкодити організованому підвозу виборців.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»