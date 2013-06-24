Дніпропетровщина — у четвірці пілотних областей, яка долучається до бета-тестування функціоналу електронного кейс-менеджменту. Тут у межах серії регіональних заходів «Цифровізація соціальних послуг: кейс-менеджмент як ключовий інструмент» Мінсоцполітики та ДніпроОВА за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) провели зустріч із представниками ОСЗН територіальних громад. Щоб отримати соціальні послуги, людині або сім’ї потрібно напряму звертатися до органу соціального захисту населення у громаді. Скоро це можна буде зробити онлайн. Для цього Мінсоцполітики впроваджує електронний кейс-менеджмент.

Бета-тест функціоналу охопить 15 територіальних громад кожного пілотного регіону — протягом трьох місяців його можливості випробують представники структурних підрозділів з питань соціального захисту населення та надавачів соціальних послуг Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Черкаської областей. У подальшому заплановано поширення в усій Україні.

«Плануємо, що восени українці зможуть оцінити користь та ефективність такого інструменту, як електронний кейс-менеджмент. Важливо, щоб він був зручним для всіх користувачів, тож у співпраці із чотирма пілотними регіонами доопрацюємо функціонал. Ми відкриті до пропозицій та ідей», — сказавКостянтин Кошеленко,заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Версію, яку тестуватимуть, удосконалять. А над версією 2.0 вже працює команда Мінсоцполітики — оновлення зокрема передбачає спрощення процесів.

«Дніпропетровська область прийняла майже пів мільйона внутрішньо переміщених осіб, тож розвиток соціальних послуг для нас пріоритет. Сподіваємося, що участь у бета-тестуванні дасть змогу ще швидше та якісніше надавати необхідну підтримку тим, хто її потребує, а потім поширити такий досвід на всю Україну», — сказала заступниця начальника Дніпропетровської ОВА Надія Задорожна.

Електронний кейс-менеджмент охоплює всі ключові процеси ведення випадку. Після того як людина або сім’я подасть заяву на отримання соціальної послуги, кейс-менеджер оцінює її потреби, після того розробляє план та координує всіх залучених фахівців.

Нагадаємо, що раніше у Вінниці розпочатосерію регіональних заходів про електронний кейс-менеджмент. Наступні зустрічі із профільними спеціалістами пройдуть у Полтаві та Черкасах.

Джерело:

Міністерство соціальної політики