Переговори щодо розблокування імпорту української аграрної продукції до ЄС між Україною, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Болгарію та Єврокомісією продовжується. ЄС запропонувала пакет фінансової допомоги п’яти країнам сусідам України в обмін на скасування обмежувальних заходів щодо українських сільськогосподарських товарів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це повідомив Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс після зустрічі з представниками України та п'яти країн-членів ЄС, які обмежують експорт української агропродукції.

«Запропонований Комісією пакет ці країни отримають за умови скасування державами-членами своїх односторонніх заходів», - повідомив Валдіс Домбровскіс.

За його словами, Єврокомісія розуміє важливість швидкого застосування спільного підходу ЄС, а не односторонніх рішень, які можуть призвести до виникнення нових численних заборон, які поставлять під загрозу внутрішній європейський ринок.

«Комісія взяла до відома думки учасників. Ми домовилися продовжити політичні консультації найближчими днями щоб знайти швидке вирішення цієї проблеми», - резюмував Валдіс Домбровскіс.

Нагадаємо, що заборона на транзит українського збіжжя територією Польщі та інших країн була запроваджена минулого тижня. Згодом Польща зобовʼязалася розблокувати транзит української продукції територією сусідньої країни.