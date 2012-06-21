У Польщі на території Куявсько-Поморського воєводства любителі історії виявили в лісовому масиві скарб, який складався з 38 шведських срібних монет XVI і XVII століть.

Про «аматорське» відкриття розповідає Nauka w Polsce.

Повідомляється, що зробили його ентузіасти Артур Рибскі і Славомир Грабовскі з аматорської історико-дослідницької групи під назвою Weles.

Підкреслюється, що дослідження було санкціонованим – археологи-аматори попередньо отримали спеціальний дозвіл від влади. До речі, спеціалізуються вони саме на пошуку скарбів. Для цього шукачі скарбів навіть проводять тренування.

Схоже, навчання принесло свої плоди. Скарб був знайдений в Черпішевському лісі, до того ж знахідка стала несподіванкою навіть для самих археологів-любителів. Спочатку ділянка пошуку здалася їм непривабливою. Не вірилося, що тут може бути щось цінне.

Ентузіасти перемістилися на інше місце. Під час перерви Артур Рибскі показав колегам срібну монету, яку йому вдалося знайти. Після цього дослідники вирішили повернутися на «непривабливу ділянку».

Обстеження вони проводили за допомогою металошукача. В результаті їм вдалося знайти 38 срібних монет, які перебували на невеликій глибині – всього в 10 сантиметрах від поверхні.

Шукачі скарбів припустили, що спочатку монети зберігалися в кошелі, який носили на поясі. Можливо, він був кимось загублений. Самі монети виявилися шведськими, вони були викарбувані в XVI і XVII століттях.

Більшість з них прикрашені портретами Густава II Адольфа, короля Швеції в 1611-1632 роках. Але в «гаманці» також знаходилися монети часів династії Васа. Це був шведський рід, представники якого в XVI-XVII століттях займали королівські престоли Швеції і Речі Посполитої. Словом, скарб належить до так званого періоду шведських війн.

Цікаво, що точне місце знахідки ентузіасти так і не розкрили, заявивши, що вони мають намір продовжити свої дослідження у цьому районі. Любителі історії зізналися лише, що поблизу від місця знахідки немає великих міст, а розташоване воно на березі Вісли.

Як уже повідомляв «Урядовий кур’єр», ув жовтні 2020 року в тому ж окрузі недалеко від міста Торуні було знайдено більше 150 фрагментів розкішної бронзової кінської збруї, вік якої був оцінений приблизно в 2500 років.

Збруя, на думку археологів, типова для культур скіфського кола, це перша подібна знахідка в Східно-Центральній Європі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»