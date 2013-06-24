Відбулася перша зустріч високого рівня в межах Спільного центру НАТО — Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) — першої спільної інституції на посилення спроможностей Сил оборони та прискорення вступу України в Альянс.

«Спільний центр з НАТО допоможе Україні не лише впроваджувати процедури, підходи та стандарти, а й ділитися власним досвідом. Взаємосумісність — одна з головних наших цілей, і ми робимо конкретні кроки для цього. Ми надали свої пропозиції щодо реалізації проєктів і очікуємо на предметні рішення», — прокоментував захід заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

У переговорах взяли участь помічник Генерального секретаря Альянсу Томас Гоффус, командувач Стратегічного командування НАТО з трансформацій генерал Філіп Лавінь, перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал-майор Кароль Димановський, заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Олександр Балануца.

Робота JATEC має на меті досягнення взаємосумісності безпекових і оборонних інституцій України з відповідними інституціями Альянсу, підвищення якості освіти, нарощення аналітичної складової та підготовки особового складу, повідомляє Міноборони.