Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У 2020 році в Полтаві розпочнуть чистити й паспортизувати безгоспні ставки, яких там понад 70. Справа в тому, що ці ставки уже понад 30 років не чистили. Вони все більше заростають водною та болотяною рослинністю, частина їх уже навіть не відповідає назві «ставок», перетворилися на напіввисохлі калюжі. Щоб виправити ситуацію, в Полтаві створили спеціальну комісію, до складу якої увійшли заступники голів райрад, представники Держслужби з надзвичайних ситуацій і фахівці рятувально-водолазної служби, яка проведе інвентаризацію водойм у межах міста. Принагідно планують дослідити ще й річки Ворсклу, Коломак і Тарапуньку для того, щоб знати, що з цими водоймами робити далі. Якщо у ставка є власник, то досліджень не проводитимуть.
Комісія свою роботу розпочне відразу після Водохреща. Водолази спочатку поміряють глибину й обстежать стан найбільших та найглибших ставків, де купаються люди й ловлять рибу. Потім настане черга досліджувати менші водойми. Дані порівняють і зроблять висновок. Дослідження планують завершити до початку купального сезону.
Після цього зроблять паспорти водойм, в яких будуть вказані їхні характеристики. Стане зрозумілою картина акваторії Полтави й можна буде запускати масштабний процес очищення ставків.
У найближчій перспективі у Полтаві створять комунальне підприємство, яке управлятиме ставками й гідротехнічними спорудами.