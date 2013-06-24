Міністерство молоді та спорту України 20 липня 2024 року презентувало у Полтавській галереї мультимедійну виставку «The Will to Win – Воля до Перемоги!», організовану за підтримки Офісу Президента України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На відкритті виставки заступник керівника Офісу Президента Олена Ковальська заявила, що сам факт участі українських спортсменів в Олімпійських іграх 2024 року вже є перемогою. За її словами, жодна країна, яка переживає настільки масштабну війну, ніколи не відправляла свою збірну на Олімпіаду.

«На нашу землю прийшли росіяни для того, щоб українців не було ні в Києві, ні в Полтаві, ні в Парижі на Олімпійських іграх. У результаті все сталося навпаки. На Олімпійських іграх є українці і практично немає росіян», — наголосила Олена Ковальська.

Очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний відзначив, що увесь світ має бачити українську волю до перемоги та знати, які виклики долають українці.

«Через історії наших спортсменів ми можемо розповісти світу, що за цінності доводиться боротися зі зброєю в руках. Нашу волю до перемоги має бачити увесь світ», – сказав Матвій Бідний.

Народний депутат України Олексій Устенко розповів, що в українських спортсменів є дещо, що ніколи не зможе забрати війна: «Зруйнована інфраструктура, втрачені кінцівки, важкі долі, тренування під обстрілами – це все сьогодні переживають наші спортсмени. Та ніщо не може забрати у них те єдине, з чим вони народились – Волю до Перемоги», – зазначив Олексій Устенко.

Андрій Різоль, голова правління Асоціації «Дивись українське!» та продюсер проекту, розповів про героїв та складові виставки: «Мультимедійний проект «The Will to Win – Воля до Перемоги!» складається з фотовиставки та серії короткометражних документальних фільмів та має на меті розповісти про неймовірну силу волі та стійкість українських спортсменів, які попри драматичні виклики війни, особисті втрати та страждання долають численні перешкоди та демонструють усьому світу волю до перемоги».

Герої виставки:

Вікторія Онопрієнко – українська гімнастка, чемпіонка Європи, фіналістка Олімпійських ігор в Токіо, майстер спорту міжнародного класу, призерка чемпіонату Європи в команді, переможниця та призер етапів Кубка світу. Поки ракети, бомби та шахеди атакують її рідний Київ, а батько захищає Україну на фронті, художня гімнастка Вікторія Онопрієнко щодня удосконалює свою майстерність.

Жан Беленюк – український спортсмен, борець греко-римського стилю. Олімпійський чемпіон, срібний призер Олімпійських ігор, дворазовий чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи, переможець Європейських ігор. Як і у всіх українців, війна змінила життя спортсмена на «до і після». Жан Беленюк використовує всі можливості для інформування світової спільноти про справжнє обличчя «руzzкого миру».

Олександра Паскаль – восьмирічна гімнастка, нагороджена відзнакою «Мужність під час війни» акцією «Діти-герої», учасниця Віденського балу в Києві, переможниця чемпіонату з гімнастики в Чорноморську. У 2022 році в результаті російського ракетного удару по Затоці на Одещині Олександра втратила ногу. Після протезування та реабілітації дівчинка продовжує активно займатися художньою гімнастикою і мріє про великі спортивні змагання.

Юлія Левченко – українська легкоатлетка, фіналістка Олімпійських ігор, срібна призерка чемпіонату світу, чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор (2014). Народилася в Бахмуті. В красивому українському місті, яке стерте з обличчя землі внаслідок російської агресії.

Марина Алексіїва та Владислава Алексіїва – українські спортсменки з синхронного плавання, бронзові призерки літніх Олімпійських ігор-2020, багаторазові чемпіонки світу, багаторазові чемпіонки Європи, срібні призерки Європейських ігор. Їх рідне місто Харків потерпає від російської агресії кожен день війни. Басейн, в якому сестри тренувались, було пошкоджено.

Сергій Стаховський – український тенісист, володар чотирьох титулів АТР в одиночному розряді, чотирьох титулів АТР у парному розряді, екс перша ракетка України з великого тенісу, Майстер-сержант Центру спеціальних Операцій «А», СБУ. З початком широкомасштабної війни добровільно вступив до лав ЗСУ захищати Україну від агресії рф.

Експозиція висвітлює історії українських атлетів, що тренуються в умовах війни, долаючи численні перешкоди на шляху до спортивних вершин. Українські спортсмени відкривають душу і поділяться із відвідувачами своїми переживаннями через війну.