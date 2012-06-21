Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві є одне «вузьке місце», про яке не знають тільки приїжджі, — збудована понад сорок років тому каналізаційна система, термін експлуатації якої давно завершився, і яка псує нерви не тільки водоканалівцям та населенню, а й владі, яка не знає, де взяти кошти на її заміну, бо треба вишукати аж цілий мільярд гривень. Зокрема часто виходять з ладу колектори у мікрорайоні «Левада». Основна причина аварійних ситуацій — руйнуються залізобетонні конструкції. Роз’їдає відвідні труби й сульфатно-газова корозія. Тому їх заміняють синтетичними, великого діаметру, застосовуючи передові технології, що продовжують життя мереж на десятиліття.
Застосовують сучасні методи ремонту та зносостійкі матеріали й оновлюючи сумнозвісний колектор на вулиці Ветеринарній, який роками підмивав автотрасу державного значення, й ремонт якого планували завершити до початку липня. В нього вже вклали значні кошти, а доведеться вкласти ще більші. Щоб принагідно відремонтувати й дорожнє покриття, яке знаходиться не в найкращому стані. Підрахували, що в цілому в цей об’єкт треба «вбухати» 30 мільйонів гривень, яких у міській скарбниці немає. Тож пошуки фінансів тривають.
І все ж, як стверджують просунуті в плані дорожнього будівництва полтавці, кошти знайдуть і колектор оновлять, бо дуже вже всім допекла ця злощасна ділянка дороги, що підмочує також і репутацію батьків міста та області.