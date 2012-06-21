У п'ятому районі Помпей виявили нову фреску. На ній зображено двох гладіаторів в кінці бою: один з них, очевидно, перемагає, другий – поранений: з його грудей і зап'ястя ллється кров. На думку директора археологічного парку Массімо Осанни (Massimo Osanna), переможений гладіатор просить про порятунок – про це розповідає жест, який він показує лівою рукою.
Бійці, судячи з їх зброї, належать до двоз різних типів: мурміллона і фракійця. Розміри фрески - 1,12 × 1,5 метра. Судячи з її кордонів, позначених червоною рамкою, вона збереглася повністю. Форма зображення – трапецієвидна – пояснюється тим, що фреска перебувала під сходами. Сходи були дерев'яними, їх відбиток зберігся над зображенням. Ймовірно, це місце було корчмою, яку відвідували гладіатори.
Міністр культури Даріо Франчіні заявив, що ця знахідка показала, що Помпеї є «невичерпною скарбницею досліджень і знань для археологів сьогоднішнього і майбутнього».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»