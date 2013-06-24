Візит до Києва президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та Колегії єврокомісарів у день третьої річниці повномасштабної російської агресії стане свідченням непохитної підтримки України у боротьбі за свободу й незалежність.

Про це заявив речник Єврокомісії Стефан Де Кеерсмакер у Брюсселі на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн здійснить поїздку до Києва наступного тижня, у понеділок, разом із Колегією єврокомісарів, щоб висловити непохитну підтримку України у її боротьбі за незалежність та свободу через три роки (після початку) російської повномасштабної війни. Президент Єврокомісії зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським. Вони будуть співголовувати на зустрічі Колегії й уряду», - сказав Де Кеерсмакер.

Водночас він не уточнив, хто саме з єврокомісарів представлятиме Колегію під час цього візиту.

«В мене немає індивідуальних розкладів єврокомісарів, тож я поки не можу сказати, хто поїде... Але важливо, що цей візит Колегії має надіслати дуже потужний сигнал підтримки нашим українським друзям», - сказав речник.

Як повідомлялося, Єврокомісія 24 лютого, в день 3-ї річниці від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, прибуде до Києва, щоб висловити солідарність з народом України, обговорити продовження її політичної, економічної, гуманітарної та військової підтримки, а також перебіг реформ на шляху до членства в Європейському Союзі.