Фахівці стверджують, що найбільш затребуваними навичками людини будуть креативність, уміння нестандартно мислити, творчий підхід до розв’язання завдань. Тому слід з раннього віку розвивати праву півкулю головного мозку, яка відповідає за емоції, інтуїцію тощо. З огляду на тенденції у школі мистецтв «Вишенька» міста Вінниці запропонували батькам ознайомлювати дітей із мистецтвом з раннього віку. Для цього торік восени тут відкрили групу раннього розвитку Baby-Art, де малюки займаються у супроводі дорослих. Заняття розраховані на дітей віком від 3 місяців до 3 років, а одна з особливостей — музичний супровід усіх складових уроку.
«Заняття відвідують 10 малюків разом із мамами. Проводимо уроки двічі на тиждень по два. На них малята співають, танцюють і займаються образотворчим мистецтвом у формі гри. Місяць таких занять коштує 220 гривень», — зазначила директор школи мистецтв «Вишенька» Тетяна Заїчко.
У «Вишеньці» навчається майже тисяча учнів на музичному, хореографічному, художньому і театральному відділеннях. Діє 18 дитячих творчих колективів, чотири з яких зразкові.