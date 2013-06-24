Під час робочого візиту урядової делегації у Прагу Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із Прем’єр-міністром Чеської Республіки Петром Фіалою. Сторони обговорили економічну та оборонну співпрацю, енергетичні виклики, реалізацію формули миру Президента України.

«Високо цінуємо високий рівень діалогу між нашими державами та підтримку, яку чеський уряд і чеський народ надає Україні», — сказав Денис Шмигаль і подякував зокрема за зусилля чеських партнерів у постачанні необхідної зброї для українських захисників.

Глави урядів також говорили про успіхи інтеграції України в ЄС та перспективи приєднання до НАТО. Денис Шмигаль підкреслив, що Україні було важливо отримати на саміті НАТО меседж від держав-членів про невідворотність членства України в Альянсі.

Прем’єр-міністр Петр Фіала запевнив під час зустрічі, що підтримка України залишається пріоритетом міжнародної політики для Чехії, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

Докладніше про візит урядової команди до Чехії — в наступному номері «Урядового кур’єра».