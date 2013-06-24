Верховна Рада прийняла проект Закону «Про державний бюджет України на 2025 рік» у другому читанні та в цілому. В документі закладено понад 6 млрд гривень на підтримку аграрної сфери. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про це повідомив Міністр аграрної політик та продовольства України Віталій Коваль.

«1 млрд грн - на розвиток тваринництва та агропереробної галузі. Це кошти, які надійдуть до Держбюджету із проекту «Земельний банк» від аукціонів з оренди державних сільськогосподарських земель. Відбілення ринку землі стало переломним фактором для підтримки агросектору. Також у Держбюджеті передбачено 4 726 млн грн на виплату дотацій на гектар сільгоспвиробникам та на утримання корів, овець та кіз», - зазначив Віталій Коваль.

Крім того, за його словами, 200 млн грн заплановані на відновлення і будівництво меліоративних систем. Ще 5 млн грн - на компенсацію ЄСВ сімейним фермерським господарствам. А також 80 млн грн - на надання пільгових безвідсоткових кредитів фермерським господарствам.

До цього всього 1,37 млрд - на видачу грантів, у тому числі, на сади і теплиці. Та 1 млрд грн - на розмінування сільськогосподарських земель.

«Загалом держбюджет-2025 спрямований на забезпечення комплексного підходу до підтримки пріоритетних сфер, розвитку критично важливих галузей та відновлення економіки в умовах війни», - наголосив Міністр, подякувавши парламентарям за підтримку.