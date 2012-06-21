Керівником Державної прикордонної служби став генерал-лейтенант Петро Цигикал. Під час його представлення Президент Петро Порошенко заявив: «Чекаю від нового керівника подальших кроків розвитку прикордонної служби з посилення безпеки, підвищення ролі прикордонників щодо захисту країни на сході й на заході, щоб зупинити тих, хто не з добром до нас приходить». Окрім цього, ДПС має підтримувати комфортні умови для законослухняних громадян, які подорожують до Європи без віз, і викорінювати прояви корупції.
Президент подякував за службу колишньому екс-керівникові Вікторові Назаренку (пішов у відставку за станом здоров’я) і призначив його своїм радником. Петро Порошенко відзначив і професіоналізм прикордонників загалом. Вони, за словами глави держави, в умовах війни і воєнної агресії блискуче себе виявили під час захисту суверенітету, територіальної цілісності й незалежності України. У зоні АТО несуть службу понад 2 тисячі прикордонників.
Ефективна, на думку Петра Порошенка, міжнародна співпраця. Ідеться про інтегроване управління кордоном, відкриття кордонів на заході й захист на сході.
«Це величезне наше надбання, яке могло бути дискредитоване, якби не була активізована добра і якісна робота українських прикордонників, починаючи з 11 червня 2017 року, коли двері ЄС, кордони Європи були відкриті для власників біометричних паспортів», — цитує слова Президента департамент прес-служби АП.
Потім він резюмував, що за останні три роки військовослужбовці отримали понад 600 квартир, триває зведення об’єктів житлового будівництва для них.
Колишній голова ДПС Віктор Назаренко подякував Президентові, міністрові внутрішніх справ, колективу відомства й журналістам за співпрацю. А новопризначений голова ДПСУ Петро Цигикал подякував главі державі за довіру й пообіцяв «з честю тримати високу планку в протидії загрозам на державному кордоні».