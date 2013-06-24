Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв узяв участь у зустрічі національних директорів з озброєння. Захід пройшов у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі та зібрав представників понад 40 країн, які також беруть участь в засіданнях Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»).

Сергій Боєв ознайомив партнерів з виробничими спроможностями українських компаній та потребою у їхньому фінансуванні. Він наголосив, що ППО, боєприпаси та дрони залишаються пріоритетом для масового виробництва. Заступник міністра зауважив, що розвиток оборонного виробництва став одним із ключових серед завдань України в умовах війни. Він нагадав, що за час повномасштабного вторгнення спроможності українського ОПК зросли в більш ніж 35 разів і зростають надалі. За його словами, для використання цих спроможностей в повному обсязі Україна потребує інвестицій партнерів.

«Ворог продовжує тероризувати мирні міста, тому потреба у протиповітряній та протиракетній обороні залишається надзвичайно високою. Ми готові до спільного виробництва систем, які уже показали ефективність у захисті нашої країни», — сказав Сергій Боєв.

Він оприлюднив пропозиції щодо створення спільних підприємств з виробництва ключових компонентів — ракетних двигунів, комплектуючих до БпЛА та інших деталей. Сергій Боєв подякував країнам за нещодавно оголошені пакети допомоги в сумі 21 мільярд доларів США.

За підсумками засідання Україна, Велика Британія та Німеччина як лідери контактної групи виступили зі спільною заявою. У ній погоджено якнайшвидшу реалізацію зобов’язань перед Україною щодо допомоги для захисту суверенітету й цивільного населення — укладання контрактів з промисловістю та швидке постачання допомоги, повідомляє Міноборони.