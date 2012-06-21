Військове командування не прогнозує відчутного загострення бойових дій через початок операції Об’єднаних сил. Серед пріоритетів спільної роботи військових і правоохоронних структур, а також військово-цивільних адміністрацій на території проведення операції Об’єднаних сил — відновлення й розбудова зруйнованої під час бойових дій інфраструктури. Про це заявив на брифінгу командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв.
«Ми розраховуємо, що завдяки нашим зусиллям, завдяки зусиллям військово-цивільних адміністрацій нам вдасться створити на території Донецької та Луганської областей соціальні та правові умови, які будуть стимулом для повернення додому саме тих громадян, які нині опинилися під окупацією», — переконує Сергій Наєв.
Як повідомляє прес-центр штабу ООС, передовсім ідеться про території, які межують із лінією зіткнення.
Що стосується поновлення повноцінної роботи промислових об’єктів, розвитку горизонтальних економічних зв’язків, сприяння діяльності малого та середнього бізнесу, зменшення рівня безробіття, то більшість економічних та соціальних питань візьмуть на себе військово-цивільні адміністрації.
Було повідомлено, що «Об’єднані сили докладатимуть зусиль до зменшення незручностей для мирного населення, буде оптимізовано порядок отримання перепусток і систему пропуску. Сили й засоби Державної прикордонної служби мають завдання істотно поліпшити якість обслуговування громадян на КПВВ як для тих, які виїжджає з окупованих територій, так і для тих, хто повертається до своїх осель». Важливим завданням ДПС спільно з Державною фіскальною службою залишається запобігання незаконному перетину товарів і послуг лінії зіткнення, припинення незаконних схем, які мають ознаки діяльності організованих злочинних груп.
«Громадяни України — жителі Донбасу незалежно від того, перебувають вони поблизу лінії розмежування або на тимчасово окупованих територіях, мають бути впевнені: Об’єднані сили зроблять усе можливе для поновлення на цих територіях верховенства права. Це категорія, про яку люди, що перебувають під окупацією, вже давно забули», — підкреслив Сергій Наєв.
Отже, за його словами, «мирне населення з обох боків лінії розмежування може не боятися початку операції Об’єднаних сил у Луганській та Донецькій областях».
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»