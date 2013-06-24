Робота над відновленням критично важливих медичних послуг в Охматдиті триває. Ідеться передовсім про операційні блоки, відділення інтенсивної терапії та відділення дитячої онкології, офтальмології, урології та нейрохірургії, які мають запрацювати в найновішому корпусі лікарні. Хоч він також зазнав пошкоджень під часросійської ракетної атаки 8 липня, вже тривають відновлювальні роботи всередині приміщень, підготовка до скління та відбудови фасаду. Розроблено план переведення цих відділень. Сформовано перелік медичного обладнання, потрібного для відновлення надання найнеобхідніших медичних послуг.

«У списку пріоритетного обладнання — понад 55 номенклатурних позицій (загалом 242 одиниці обладнання) орієнтовною вартістю 400 мільйонів гривень. Ми отримуємо багато пропозицій від виробників та благодійників щодо його постачання, тому спільно з Охматдитом координуватимемо цей процес для більшої ефективності та чіткої відповідності потребам лікарні. Обладнання буде доставлено в дитячу лікарню із завершенням робіт з відновлення найновішого корпусу», — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Наступного дня після ракетної атаки уряд спрямував перші 100 мільйонів гривень для проведення невідкладних робіт. За цей час через платформу United24 благодійники зібрали понад 300 мільйонів гривень. На вечір 11 липня на офіційному благодійному рахунку Охматдиту та рахунку фонду «Охматдит» було зібрано понад 470 мільйонів гривень. Усі кошти дають змогу розпочати першочергові роботи з відновлення. За словами Віктора Ляшка, уже визначено три напрями, за якими буде спрямовано зібрані завдяки пожертвам та надані урядом кошти: «Наші пріоритети — відновлення пошкоджених приміщень, створення можливостей для надання критично важливих медичних послуг та будівництво нового корпусу замість зруйнованого та пошкоджених аварійних будівель».

Водночас триває робота з комплексного оцінювання завданих збитків. Вона потребує часу та ретельності, але дасть змогу максимально ефективно розподілити ресурси. Наступного тижня очікують на перший дефектний акт щодо пошкоджень нещодавно зведеного корпусу Охматдиту, на базі якого заплановано першочергово забезпечити надання медичної допомоги. Потому Охматдит оголосить збір конкурсних пропозицій на виконання робіт з відновлення. Після вибору експертної організації стане зрозумілою дата початку робіт та їхня тривалість. Паралельно відбувається обстеження об’єктів Охматдиту, які належать до культурної спадщини міста, повідомляє МОЗ.