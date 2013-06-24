22 грудня, на День працівників дипломатичної служби України, з ініціативи Міністра закордонних справ України Андрія Сибіги МЗС представило спеціальний онлайн-портал «Дипломатичний е-Архів». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Портал зібрав унікальні дипломатичні документи, які розповідають відвідувачам про історію української дипломатичної служби, діяльність українських дипломатичних представництв та консульських установ, іноземних представництв, акредитованих в Українській Народній Республіці, Українській Державі, УРСР і незалежній Україні.

«Сильна дипломатична служба — це невідʼємний атрибут міцної, сильної держави. Один з елементів сьогоднішніх урочистостей є відкриття віртуального дипломатичного архіву. Для того, щоб мати сильну дипломатію сильної держави, члена ЄС і НАТО, процвітаючої країни, наша дипломатична служба має спиратися на традиції. І ми маємо ці столітні традиції», — заявив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Міністр підкреслив, що цифровий ресурс «Дипломатичний е-Архів» важливий для відновлення історичної правди про українську державотворчу традицію та історію української дипломатії.

Зібрані в ньому унікальні документи свідчать про тяглість українських дипломатичних традицій, внесок українських дипломатів у розвиток міжнародних відносин, а також демонструють доброчесність України в міжнародних відносинах та столітні дипломатичні та міжлюдські звʼязки України з нашими партнерами.

Тепер усі охочі можуть побачити унікальний дипломатичний архів за посиланням: https://earchive.mfa.gov.ua/

Дипломатичний е-Архів відіграє важливу роль у протидії дезінформації та історичним маніпуляціям. Ініціатива підкреслює пріоритетність для України підтримки прозорості та доброчесності.

Проект був розроблений за підтримки ПРООН в Україні та фінансування Уряду Японії.

Міністерство закордонних справ висловлює вдячність за ідею та втілення проекту проф. Ірині Матяш, а також за реалізацію ініціативи дякує команді спеціалістів «Emuseum» на чолі із Дмитром Матяшом, а також Хромову Анатолію, Левченко Ларисі, Григорчук Наталії, Чечота Тетяні.