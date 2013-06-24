У системі Prozorro стала доступною інформація про незбройні оборонні закупівлі. Відтепер оборонні замовники та військові частини публікуватимуть інформацію про ціни за одиницю. Такий обов’язок передбачає нова редакція Закону «Про оборонні закупівлі», повідомила заступник міністра економіки Надія Бігун, передає Урядовий портал.

За її словами, оборонні замовники звітуватимуть саме про незбройні закупівлі (харчування, речове майно, пальне тощо) на понад 200 тисяч гривень для товарів і послуг і 1,5 мільйона гривень — робіт. Звіти міститимуть обмежену кількість інформації: назву замовника, предмет закупівлі та ціну за одиницю.

У разі закупівель послуг з харчування замовникам необхідно буде прозвітувати про ціну за одиницю кожного продукту. Для цього вони зможуть завантажити в систему Prozorro файл з відповідними розрахунками.

«Повернення прозорості в оборонні закупівлі — це лише перший крок. Працюємо над створенням нової процедури рамкових угод для потреб оборони, завдяки якій можна проводити конкурентні відбори постачальників через Prozorro і не публікувати чутливу інформацію», — пояснила Надія Бігун.