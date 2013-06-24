Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією російської федерації проти України, розпочав приймати заяви за ще однією категорією — смерть близького члена сім’ї. Подати відповідну заяву через вебпортал «Дія» можуть близькі родичі загиблої людини або інші члени родини, які мають законні підстави та можуть це підтвердити. Категорія стосується не лише загиблих із 24 лютого 2022 року на території України, а й тих, хто помер за кордоном, якщо це сталося внаслідок російської агресії.

Першою категорією, за якою почали приймати заяви торік у квітні, було пошкодження або знищення житла. Тепер триває робота щодо відкриття решти. Загалом реєстр прийматиме заяви щодо понад 40 категорій збитків. Зокрема, загибелі людей, катування, сексуального насильства, тілесних ушкоджень, примусового переміщення та переселення, втрати майна й доходу, пошкодження критичної інфраструктури та інших державних об’єктів, а також збитків, завданих історико-культурній спадщині й довкіллю.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра наголосила, що міжнародний компенсаційний механізм — один із ключових пріоритетів сьомого пункту формули миру Володимира Зеленського, повідомляє Офіс Президента.