У Рівненській ЗОШ №2, яка бере участь у всеукраїнському пілотному проєкті електронного обліку успішності, запрацювали електронні журнали та щоденники. Ця програма для школи цілком безплатна. Тепер батьки можуть бачити не лише оцінки дітей у режимі онлайн, а й відстежувати їхню присутність на уроках. Їм надіслали код, за яким можна увійти в систему OSHKOLA, батьки зареєструвалися там і встановили відповідні додатки на телефони. Для них тепер доступні розклад уроків, номери кабінетів, прізвище кожного вчителя, рейтинг дитини. Звісно, лише тим, хто дав згоду на участь у проєкті. А це, до речі, зробили не всі. Але можуть долучитися до нього пізніше.
Адміністратор програми «Онлайн-школа» шкільний учитель інформатики Микола Парфенюк каже: «Учні, особливо старшокласники, стривожені, адже батьки про них тепер знають усе. Але мами й тати цілком задоволені. До речі, щось стерти в електронному журналі не вийде. Але є змога перескласти матеріал упродовж восьми днів, і тоді вчитель виправить оцінку».
Якщо бажання долучитися до проєкту виявлять інші школи, управління освіти міськвиконкому посприяє їм у цьому.