Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Французький піаніст-віртуоз Максим Зеккіні подарував рівнянам та гостям міста унікальний вечір, на який вони чекали з нетерпінням. На запрошення «Альянс-Франсез» Рівне та за сприяння посольства Франції він дає унікальний тур Україною, який символічно розпочав у місті, звідки родом його батьки. Попереду – концерти в Одесі та Львові.
Тим часом рівняни активно діляться враженнями від високого мистецтва:
«З- під його пальців народжувалася не просто музика, народжувався новий Всесвіт. Ті потаємні струни душі, що ми так ретельно приховуємо день у день, бриніли, розквітали, вібрували з кожним акордом митця. Це наче ти давно спраглий нарешті досхочу напився чистої води!
М'яко вступив Моцарт. Життєствердно відгукнувся Верді. Яскраво спалахнула веселка Шопена. Ференц Ліст підхоплював у витонченому вальсі. Дебюсі заколисував дитячі спогади Місячним сяйвом. Етюди мюзиклу Вестсайдської історії збурювали й надихали. Закружляли у легкій круговерті Шервудські парасольки Леграна. Й різноманіть французької музики – глибокої та витонченої...» – написала на своїй сторінці у Фейсбуку рівнянка Віра Славіна.
Зауважимо, що в Рівному маестро виступав два роки тому з концертом для лівої руки. «Насправді я правша. Але дуже хотів, щоб моя ліва рука працювала на тому ж рівні – тому безперервно тренував її. Тепер ви бачите, що з цього виходить,» – сказав Максим студентам інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, для яких перед концертом устиг провести майстер-клас. Він один із трьох піаністів світу, який може дати цілий концерт лівою рукою.