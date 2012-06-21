У селі Оржів Рівненського району урочисто, на тлі стометрового жовто-блакитного прапора, відкрили пам’ятник Героям Небесної сотні. Його автор – заслужений художник України Петро Подолець. Скульптура – це динамічна постать, яка ніби йде на небеса: права її рука зігнута і тим самим передає біль та страждання, ліва простягнута вгору і неначе дає надію. «Історія розвивається так, що ми кожного століття маємо Героїв небесної сотні. На жаль, і новітня теж. Маємо зробити все, щоб таке більше не повторилося». – відзначив перший заступник голови обласної ради Сергій Свисталюк. Монумент відкрили доньки Героя Небесної сотні Валерія Опанасюка Софія та Ангеліна. А подарував його селищу директор ТОВ «ОДЕК» Мирон Чернецький.
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