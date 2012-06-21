Рівненський державний гуманітарний університет та Гете-інститут в Україні уклали угоду про співпрацю, яка дасть змогу готувати вчителів німецької нового покоління — тих, хто покликаний змінити українську школу.
«Це четвертий вищий навчальний заклад в Україні, з яким укладаємо таку масштабну угоду, — каже заступник директора Гете-інституту в Україні Сюзанне Бекер. — У центрі уваги, звісно, студент — майбутній учитель, який використовує найновіші розробки з методики й дидактики викладання, і ми ці методики рівнянам надаємо. А вже далі вони матимуть змогу випробувати їх на практиці, щоб модернізувати українську школу за змістом.
У 2009 році Гете-інститут допоміг створити у Рівненському державному гуманітарному університеті навчально-методичний центр. Згодом разом започаткували проект «Німецька мова в дитсадочку»: студенти-гуманітарії викладають німецьку за ігровими методиками в двох дитсадках Рівного.
«А ще мають змогу стажуватися в Німеччині, як і викладачі, котрі успішно виграють такі гранти. Тож мотивація для вдосконалення німецької постійно зростає, — зауважує декан факультету іноземної філології РДГУ професор Галина Ніколайчук. — Підсумком нашої багаторічної співпраці стала ця угода».
Символічно, що уклали її в українсько-німецький рік мов та 25-річчя факультету іноземної філології РДГУ, який співпрацює з багатьма міжнародними партнерами.
А вже незабаром відбудеться урочисте відкриття навчального року німецької мови в Україні в освітніх закладах Рівного: німецька як одна з провідних європейських мов дедалі впевненіше звучатиме і в садочку, і в школі, і в університеті.