Генеральна прокуратура рф визнала «небажаною» діяльність на території російської федерації чотирьох іноземних неурядових організацій, у тому числі розслідувального проєкту Bellingcat та видання The Insider.

Про це повідомляється на Телеграм-каналі ТАРС, повідомляє Укрінформ.

«Генпрокуратура визнала небажаною діяльність у росії Bellingcat (визнаний іноземним агентом) та The Insider (визнаний іноземним агентом). Відомство направило інформацію про ухвалене рішення до міністерства юстиції росії для внесення цих НУО до переліку небажаних», - йдеться у повідомленні.

За інформацією російських ЗМІ, до списку небажаних включено Bellingcat Ltd. (Велика Британія), Stichting Bellingcat (Нідерланди), The Insider (Латвія), Інститут правової ініціативи Центральної та Східної Європи (CEELI Institute) (Чехія).

Небажаним організаціям заборонено вести діяльність на території рф під загрозою адміністративного і кримінального покарання. Роскомнагляд може вимагати від ЗМІ видалити публікації на основі матеріалів небажаних організацій, як це було з розслідуваннями «Проєкту».

Станом на 15 липня у переліку «небажаних» було 56 організацій, серед яких видання «Важливі історії» та міжнародне об'єднання журналістів-розслідувачів OCCRP.

24 лютого рф розпочала новий етап війни проти України - повномасштабне вторгнення. Загарбники обстрілюють та бомбардують міста та села України, вбивають мирне населення. При цьому кремлівський режим посилює репресії і всередині росії.