У сумському оздоровчому закладі санаторного типу «Ровесник» відкрили соціально-реабілітаційну зміну «Планета добра». Як розповіла заступник Сумського міського голови Альона Дмітрєвская, упродовж п’ятої зміни поправлять своє здоров’я 126 відпочивальників, серед яких 66 учнів професійно-технічних закладів освіти пільгової категорії із Сумської області, 35 осіб з інвалідністю та 25 тих, хто супроводжує. Вік дітей та молоді — від 14 до 17 років.
За словами директора закладу Світлани Палкіної, вперше оздоровчу зміну для молоді з інвалідністю тут провели торік взимку. Все вдалося, тож вирішили продовжити потрібне починання. Заздалегідь облаштували пандуси, закупили професійний тренажер, масажний стіл, відремонтували коридори та кімнати тощо. Заклад укомплектовано кваліфікованими педагогічними та медичними кадрами. Для оздоровлення і відпочинку створено всі умови: калорійне харчування, розважальні програми з конкурсами та піснями, вечори відпочинку.
Турбота про осіб з інвалідністю залишається в пріоритеті роботи міської влади. Якщо торік із міського бюджету на їхнє оздоровлення було надано 101 тисячу гривень, то нинішнього — 124. Цих коштів вистачить для відпочинку 60 осіб згаданої соціальної категорії.