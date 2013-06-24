Україна потребує міжнародної допомоги в розмінуванні територій, зокрема земель сільськогосподарського призначення. Як повідомляє офіційний сайт Мінагрополітики, на цьому наголосив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський під час онлайн-виступу на засіданні міністрів сільського господарства країн «Великої сімки», яке відбувалося в Японії.

За його словами, в Україні нині 470 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення заміновано. Обстежено лише 17,5% замінованих територій, з них 57 тисяч — сільськогосподарського призначення.

«Процес розмінування визволених територій не припиняється. Але він складний і розтягнеться на десятиріччя. Нині в Україні розмінування проводять понад 2600 саперів з державних і приватних структур. Із такою потужністю нам знадобиться більш як 20 років, щоб очистити лише землі сільськогосподарського призначення», — наголосив міністр.

Він підкреслив, що Україна для пришвидшення розмінування гостро потребує спеціальної техніки. Міністр зазначив, що сапер вручну очищає 15—20 кв. м на добу, а техніка для розмінування — 6 кв. км. І так сапери перебувають у безпеці.

«Маємо нагальну потребу в технічному обладнанні для розмінування. Точно розуміємо, яка це техніка і скільки її потрібно. І тут сподіваємось на вашу допомогу», — звернувся до колег Микола Сольський, зауваживши, що міжнародна підтримка пришвидшить процес розмінування та збереже життя українців, які змушені щоденно ризикувати.

«Серед аграріїв є сміливці, які не чекають, доки до них дійде черга з розмінування. Окремі фермери самотужки металошукачами на свій страх і ризик розміновують поля», — зазначив Микола Сольський.

Він підкреслив, що російська агресія спричинила проблему з експортом і логістикою, призвела до зростання цін, браку в аграріїв обігових коштів і неможливості сплачувати кредити, втрати техніки. Однак Україна надає збіжжя для гарантування продовольчої безпеки світу. Від початку війни вже експортовано майже 59 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції. А ще Україна виконує гуманітарну місію — Grain from Ukraine на підтримку найбідніших країн. Із часу втілення ініціативи відправлено шість суден із продовольством, незабаром заплановано ще чотири.