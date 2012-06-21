У рідному селі першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка Клішківці, що в Чернівецькій області, урочисто відкрили пам'ятник великому земляку.
Про це повідомили в Чернівецькій ОДА на сторінці в Facebook в п'ятницю, 30 серпня.
«В Клішківцях проходить відкриття пам'ятника Леоніду Каденюку – першому космонавту незалежної України. Участь у заході беруть виконувач обов’язки голови облдержадміністрації Михайло Павлюк, керівництво району, жителі територіальної громади, гості, – йдеться у повідомленні.
Леонід Каденюк народився в селі Клішківці Хотинського району на Буковині 28 січня 1951 року.
У 1995-му його відібрали в групу космонавтів Національного космічного агентства України. У період з 19 листопада по 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському МТКК Колумбія місії STS-87.