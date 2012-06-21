Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
У закарпатському селі Оноківці, що під Ужгородом, цієї суботи з'явилася алея червоного дуба. Сонячний день і позитивний настрій дозволив усім, хто бажав узяти участь в акції садіння дерев, яку ініціював і забезпечив саджанцями Ужгородський держлісгосп, створити алею завдовжки майже кілометр. Вона простяглася вздовж вулиці, що має символічну назву – Зелена.
Дерева, вирощені в лісових розсадниках із маленьких жолудів, працівники підприємства «Ужгородське державне лісове господарство» надали безоплатно. Протягом дня було висаджено понад 30 саджанців лісових культур, які повинні добре прижитися завдяки розвиненій кореневій системі.
Окрім власне озеленення сільської вулиці, учасники акції продемонстрували бажання оберігати і збагачувати природу, а також об'єднуватися заради того, щоб робити життя кращим.