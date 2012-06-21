Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Мостовий перехід через річку Клевень у селі Заруцьке Глухівського району на Сумщині давно перебував в аварійному стані і становив небезпеку для всіх, хто ним користувався. Тож за першої можливості, а саме — у вересні нинішнього року — спеціалісти відомого в краю ТОВ «Сумимостобуд» узялися за роботу. Як говорить представник ТОВ Олексій Охріменко, автодорога, на якій знаходиться об’єкт, особливо жвава: вона з’єднує контрольно-пропускні пункти у селах Миколаївка Чернігівської та Катеринівка Сумської областей і пролягає через Семенівку до Новгород-Сіверського та Глухова.

Оскільки міст ніколи не ремонтувався, то довелося починати ледь не з «нуля». Однак робота спориться, адже тут постійно працює бригада із більш як десяти висококваліфікованих спеціалістів, робочий день яких триває не менше 12 годин. Аби не завдавати незручностей водіям, міст розділили на дві смуги, по одній із яких продовжує рухатися транспорт. Після завершення першого ремонтного етапу будівельники приступлять до іншої частини переходу і таким чином здадуть увесь об’єкт в експлуатацію у стислі терміни без перекриття руху.

Для заміни застарілого устаткування використовуються високоякісні будівельні матеріали як власного виробництва, так й інших відомих фірм та компаній. Це, зокрема, балки, огорожі, асфальт, який, до речі, вкладуть у два шари.

Все це в комплексі гарантує якісну і безперебійну майбутню експлуатацію переходу впродовж не менш як пів століття.