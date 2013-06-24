За оперативними даними (на 16:00 30.08.2024 р.), у серпні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 386,2 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За підсумками серпня надходження платежів від Державної податкової служби становили 100,8 млрд грн, у тому числі:

42,2 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

21,3 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 33,5 млрд, відшкодовано – 12,2 млрд грн);

17,0 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

12,7 млрд грн – акцизний податок;

4,9 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 51,1 млрд гривень.

Крім того, у серпні до загального фонду державного бюджету надійшло 228,1 млрд грн коштів у вигляді міжнародної допомоги (грантів), зокрема 160,4 млрд грн – від США в рамках проекту Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine) та 67,7 млрд грн – допомога від Європейського Союзу, кошти є частиною макрофінансової допомоги ЄС в межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

В цілому, за оперативними даними, за підсумками серпня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 443,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, близько 38,0 млрд грн (станом на 29 серпня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.

Дякуємо платникам податків за внесок у підтримку Збройних Сил та фінансової стабільності країни.