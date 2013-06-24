У серпні на виплати ВПО було спрямовано понад 2,7 мільярда гривень. Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб, що становить 3 тисячі гривень особам з інвалідністю та дітям і 2 тисячі гривень усім іншим. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Це питання підіймалося на засіданні Координаційного штабу з питань ВПО під головуванням Віце-прем'єр-міністра України - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

Таким чином, за серпень державну допомогу на проживання отримали понад 1,2 мільйона внутрішньо переміщених осіб на суму більше 2,7 мільярда гривень.

Нагадаємо, що від початку 2024 року вже профінансовано виплати ВПО на загальну суму 27,8 мільярда гривень.