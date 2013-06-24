За даними Державної казначейської служби, за вересень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло122,9 млрд грн. Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження було отримано за рахунок:

40,2 млрд грн— податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів;

22,6 млрд грн— податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 36,4 млрд грн, відшкодовано 13,8 млрд грн);

21,3 млрд грн— акцизного податку;

20,2 млрд грн—податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

5,6 млрд грн— податку на прибуток підприємств;

4,1 млрд грн– ввізного та вивізного мита;

3,7 млрд грн— рентної плати за користування надрами.

Виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 104,8%, Державною митною службою — 86,9%.

Загалом за підсумками вересня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 231,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Дані за січень — вересень 2024 року:

за даними Державної казначейської служби, за січень — вересень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло1542,0 млрд грн; серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:

342,3 млрд грн— податок на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів;

200,9 млрд грн— податок на прибуток підприємств;

197,6 млрд грн— податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 307,3 млрд, відшкодовано 109,7 млрд грн;

154,7 млрд грн— податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

150,9 млрд грн— акцизний податок;

66,6 млрд грн— дивіденди та частина чистого прибутку;

36,3 млрд грн— рентна плата за користування надрами;

35,7 млрд грн— ввізне та вивізне мито.

Виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 109,5%, Державною митною службою — 101,0%.

Ще одним важливим джерелом доходів держбюджету стали кошти, які Україна отримала у вигляді міжнародної допомоги (грантів), — 268,3 млрд грн.

Загалом за підсумками січня — вересня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2167,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів. За січень — вересень 2024 року касові видатки державного бюджету становили 2973,7 млрд грн, зокрема загального фонду —2342,5 млрд грн.Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні — вересні 2024 рокустановили 393,0 млрд грн, з яких 46,7 млрд грн надійшло у вересні.

Джерело: Міністерство фінансів