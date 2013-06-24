Упродовж першого місяця поточного року Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області надало населенню 5 699 адміністративних послуг, з яких 3 520 надано на безоплатній основі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Серед безоплатних послуг найчастіше запитується адмінпослуга щодо державної реєстрації земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру. За цей період надано 2 302 таких документи. Також були надані послуги щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу (777) та виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу (422).

Серед платних послуг найбільше (1 884) надано відомостей з Державного земельного кадастру. Крім того, громадяни зверталися з питань надання викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру (5) та виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення (290).

Загалом державні кадастрові реєстратори Чернігівської області упродовж січня 2025 року спрямували до загального фонду місцевих бюджетів 443,73 тис. грн за надані населенню адміністративні послуги.