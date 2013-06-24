За даними Державної казначейської служби, за січень-жовтень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1 671,0 млрд гривень.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження: Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

384,2 млрд грн – податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

222,1 млрд грн – податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 347,0 млрд, відшкодовано – 124,9 млрд грн;

207,0 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

177,9 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

170,2 млрд грн – акцизний податок;

66,8 млрд грн – дивіденди та частина чистого прибутку;

39,9 млрд грн – ввізне та вивізне мито;

39,1 млрд грн – рентна плата за користування надрами.

При цьому виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 108,7%, Державною митною службою – 99,2%.

Одним з важливих джерел доходів держбюджету стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) – 269,2 млрд гривень.

В цілому, за підсумками січня-жовтня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2 347,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Касові видатки державного бюджету за січень-жовтень 2024 року становили 3 348,3 млрд грн, у тому числі загального фонду – 2 656,7 млрд гривень.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-жовтні 2024 року склали 440,8 млрд грн, з яких 47,8 млрд грн надійшло у жовтні.

Дані за жовтень 2024 року:

За даними Державної казначейської служби, за жовтень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 129,0 млрд гривень.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

41,9 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

24,4 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 39,7 млрд грн, відшкодовано – 15,3 млрд грн);

23,2 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

19,2 млрд грн – акцизного податку;

6,1 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

4,2 млрд грн – ввізного та вивізного мита;

2,8 млрд грн – рентної плати за користування надрами.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 100,7%, Державною митною службою – 86,9%.

В цілому, за підсумками жовтня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 178,3 млрд грн податків, зборів та інших платежів.