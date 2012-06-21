У Слов’янську на Донеччині місцевий художник Ілля Кудіненко вже кілька днів працює над муралом, що може стати ще однією принадою міста. Яскраве кольорове зображення розміром 80 квадратних метрів на донедавна сірій стіні підстанції на вулиці Сільзаводській присвячене солі — мінералу, який посідає особливе місце в історії Слов’янська. За словами майстра, чиї більш як півсотні робіт вже прописалися у доброму десятку міст України, він прагне створити своєрідний оберіг.
«Сіль має цілющі властивості, а тому цей стінопис, зроблений на піку позитиву, має дарувати слов’янцям тільки позитивні враження», — каже він.
Оцінити вже повністю завершений розпис жителі Слов’янська зможуть через тиждень. Для створення муралу художникові знадобиться понад 40 кілограмів фарби й інші матеріали. Усі витрати взяло на себе Агентство США з міжнародного розвитку в Україні (USAID), а місцеві комунальники позичили для роботи автомобільну телескопічну вишку. Та й добровільних помічників серед жителів міста, особливо молодих, не бракує.