Влада штату Огайо для популяризації вакцинації від COVID-19 буде щотижня розігрувати один мільйон доларів. Брати участь у лотереї зможуть навіть ті, хто вколов всього одну дозу препарату.

Ім'я першого щасливчика стане відомо вже 26 травня. «Такі оголошення будуть відбуватися щосереди протягом п'яти тижнів», – заявив глава регіону Майк Девайн. Серед підлітків у віці від 12 до 17 років буде проводитися інша лотерея, за підсумками якої п'ятьом школярам повністю оплатять навчання в університеті.

Раніше влада штату Нью-Джерсі пообіцяли давати безкоштовне пиво всім, хто здійснить щеплення від коронавірусу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»