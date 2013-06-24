9 липня у Вашингтоні відкрилось перше іноземне представництво АТ “Укроборонпром”. Основна його задача - посилення співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки у галузі оборонної промисловості. Зокрема, йдеться про взаємодію з місцевим бізнесом та експертними організаціями, про співпрацю з державними органами й оборонними організаціями, та підтримку проектів підприємств Укроборонпрому в США та країнах-партнерах. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Ми вдячні американським партнерам за підтримку і вважаємо, що робота представництва є важливим кроком для зміцнення нашої співпраці. Наразі українські компанії вже мають ряд принципових домовленостей з американськими колегами. Наявність представництва Укроборонпрому в США дозволить пришвидшити їх реалізацію та посилити інтеграцію української оборонки до оборонно-промислової бази НАТО”, - сказав Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Під час відкриття були присутні команди Мінстратегпрому, Укроборонпрому, а також представники державних органів США.

Представництво займатиметься пошуком інвестиційних можливостей та потенційних військово-технічних партнерів у США. Один з пріоритетів - це новітні військові технології, їх пошук та ефективне впровадження. Також - забезпечення взаємодії між українськими та іноземними командами для управління спільними підприємствами.

«Ми зацікавлені у поглибленні співпраці з американськими зброярами, яка сприяє трансферу технологій, розвитку спільних проектів і залученню інвестицій. Це можуть бути напрямки боєприпасів, систем протиповітряної та протиракетної оборони, РЕБ тощо. Нам є що запропонувати заокеанським колегам, адже українські фахівці мають унікальний та успішний досвід виробництва та відновлення озброєнь і військової техніки, набутий під час повномасштабної війни з російськими загарбниками», – розповів Генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін.