Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Цими днями поблизу села Степанівка Сумського району видав першу продукцію новий асфальтобетонний завод Marini TopTower 3000, оснащений найсучаснішим італійським обладнанням, що відповідає сьогоднішнім європейським стандартам. Зокрема, фільтрується 99,8 відсотка викидів, тобто виробництво практично безвідходне, що мінімізує вплив на довкілля.
Про це повідомила компанія «Автомагістраль — Південь» на своєму офіційному сайті, уточнивши, що торік подібне виробництво запущене в експлуатацію у Молдові, у містечку Вулканешти. Тамтешні виробничники вже лагодять трасу Кишинів — Джурджулешти, використовуючи асфальт і бітум власного виробництва.
У Степанівці завод розташований на площі 3,5 гектара, виготовлятиме матеріали для відновлення і ремонту насамперед траси Н-07 Київ — Суми — Юнаківка, а також доріг у центрі та на півдні слобожанського краю.
За годину тут випускатимуть 240 тонн асфальтобетонної суміші, у кожній зміні — 15 працівників, які пройшли попереднє навчання.