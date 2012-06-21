Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Спекотного серпневого дня діти гралися на подвірʼї, мама поралася по господарству, як раптом щось примусило її насторожитися. Покинувши куховарити, жінка завмерла: просто неподалік біля неї до будинку у відчинені двері проповзла довжелезна змія. У селі цієї пори тихо — хто у полі, хто на городі. Збиралася покликати когось на допомогу, але сусідів не виявилося вдома.
Крадькома зайшла до будинку, але плазуна ніде не побачила. Довелося викликати рятувальників. У Степівці Уманського району рятувальна служба працює справно. Тож працівники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини, прибувши на місце, швидко оглянули оселю. Жінка припустила, що плазун міг сховатися в щілині, яка колись утворилася в підлозі. З дозволу господарки працівники ДСНС розібрали підлогу, де й знайшли не гадюку, як вважала жінка, а 30-сантиметрового вужа, який утік від літньої спеки. Рятувальники відвезли його до лісу й відпустили.