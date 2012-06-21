Кількість тих, хто заразився на коронавірусну інфекцію COVID-19 в світі перевищила півтора мільйона осіб. Про це свідчать дані на сайті американського університету Джона Хопкінса. Станом на ніч, 9 квітня, на коронавірус в усьому світі заразилися 1,5 мільйона 830 чоловік. 87 706 осіб померли, ще 317 855 вилікувалися.
На першому місці за кількістю заражених залишаються США (понад 423,1 тисячі осіб), понад 14 тисяч померло ще 22,9 тисячі осіб вилікувалися. На другому місці Іспанія (146 690 заражених), 14,6 тисячі загиблих, понад 48 тисяч видужали. Італія перебуває на третьому місці, в країні заразилися 139 422 особи, 17,6 тисячі померло, 26,4 тисячі вилікувалося.
Вчені з Університету Джонса Хопкінса створили онлайн-карту поширення коронавірусу. Вона дозволяє користувачам мережі отримувати дані в режимі реального часу.
Карту створено на основі даних, отриманих з різних офіційних джерел. Це Всесвітня організація охорони здоров'я, Центри з контролю і профілактиці захворювань в США, Європі і Китаї.
Всесвітня організація охорони здоров'я також запустила онлайн-карту поширення вірусу COVID-19. На ній відзначені всі головні дані - кількість хворих по країнах, щоденна динаміка нових випадків виявлення хвороби і кількість тих, що вилікувалися.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»