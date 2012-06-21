Наступного дня після Великодня здавна на Галичині влаштовують поливаний чи обливаний понеділок. За давньою традицією хлопці обливали дівчат водою, очищалися. Останні десятиріччя в багатьох населених пунктах молодь обливає одне одного, незалежно від статі, а радше тих, хто потрапив у поле зору.
У Львові міська влада п’ять років тому вирішила, не порушуючи народних звичаїв обливання, упорядкувати ці водні забави, аби не перетворювалися вони попросту на збитки, безлад. Тож опівдні запрошує всіх поливальників на центральну площу Ринок біля міської ратуші на своєрідне водне дійство. Аж до 15 години можна досхочу обливатися, обливати інших. За порядком стежитимуть поліціянти та працівники «Муніципальної варти».
За інформацією прес-служби міськради, на площі Ринок «Львівводоканал» змонтував спеціальні установки, з яких можна буде черпати воду. В поливаний понеділок їх увімкнуть з 12 до 15 години. Водоканалівці підрахували, що під час роботи установок зазвичай використовують до 20 метрів кубічних питної води.