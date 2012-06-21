Льодовий майданчик відповідає нормам безпеки, на відміну від замерзлих водоймищ, де існує небезпека провалитися під кригу.
Протестували льодовий майданчик під час змагання міська збірна ветеранів хокею та молода хокейна збірна «Хімік»: замерзле полотно випробовували на міцність ковзанами, ключками та подачами шайби.
І хоч перемогла молодість, головне, як кажуть спортсмени, команди тут гратимуть, поки будуть морози. Саме міські хокеїсти висунули ініціативу створити таку загальноміську ковзанку.
«Ідея виникла давно. Звернувся по допомогу, задум був з ентузіазмом прийнятий, для реалізації міська влада надала нам вдале місце та важливий ресурс — воду. Тепер ковзанка перетворилася на справжній хокейний майданчик, який витримає будь-який кидок шайби», — каже президент Луганської обласної федерації хокею Ігор Єдапін.
За рішенням міської влади, льодовий майданчик працюватиме щоденно, вхід на нього безкоштовний.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»